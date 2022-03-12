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مناقشة الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالخيانة في تعز

مناقشة الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالخيانة في تعز
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

ترأس محافظ تعز صلاح بجاش اجتماع للجنة المركزية المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة.

العالم - اليمن

وكُرس الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة عبد الله أمير ومحمد هزاع الحسيني، لمناقشة سبل متابعة ملف المتورطين في الخيانة من أبناء المحافظة لعودتهم إلى صف الوطن بالاستفادة من قرار العفو العام.

واستعرض الاجتماع، ما تم انجازه في ملف المتورطين في الخيانة واتخاذ الإجراءات بحق الرافضين العودة إلى صف الوطن بالاستفادة من قرار العفو العام.

وفي الاجتماع حث المحافظ بجاش مدراء المديريات واللجان المكلفة على النزول الميداني إلى المديريات لمتابعة أهالي المتورطين وآلية التواصل والتنسيق لعودة ذويهم ممن التحقوا في صف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجان الثقافية والإعلامية بالمديريات، بما يعزز من الوعي المجتمعي بمخططات العدوان وأهدافه التدميرية.

حضر الاجتماع مدير أمن محافظة تعز العميد أحمد يحي مداعس.

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مناقشة الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالخيانة في تعز

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