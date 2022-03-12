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شاهد... لهذا السبب.. بن سلمان عدو الشعب السعودي

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية علي اليامي أن النظام السعودي مسيره الفشل، لأن من يحكم بالسيف ويخرق حقوق الانسان ويتهم ابناء البلد فإن فشله مضمون.

العالم - خاص بالعالم

وقال اليامي في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية،إن النظام السعودي يعامل ابناء القطيف كأنهم غير مواطنيين وذلك بسبب توجهاتهم الدينية.

واضاف، ومحمد بن سلمان الطامح لتصدي الحكم قريبا في السعودية بدل قتل ابناء وطنه عليه ان يحاول ايجاد حلول للمشاكل التي تفرق بين الشعب السعودي بغض النظر عن توجهاتهم الدينية.

وأكد اليامي، أن المنظمات الدولية سترد على هذه الجريمة السعودية التي تعد من اكبر الجرائم ضد اشخاص على خلفية اتجاهاتهم السياسية.

واوضح اليامي، ان بن سلمان يجدر به ان يحكم البلد بالقوانين الدولية، مشددا على ان الشعب السعودي، يعرف ان عدوه هو بن سلمان.

هذا وقد أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما متعلقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبير السلطات السعودية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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