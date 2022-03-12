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‏وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: الجولة الخامسة للمحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء القادم

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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