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الحكومة السورية تصادق على عقود في الصناعة والصحة والكهرباء

الحكومة السورية تصادق على عقود في الصناعة والصحة والكهرباء
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

وافق رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس على توصيات اللجنة الاقتصادية التي تضمنت المصادقة على عدد من العقود في مجالات الصناعة والصحة والكهرباء بهدف ضمان استمرار العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات القطاع العام الصحي.

العالم - سوريا

وشملت المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس” وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية لنقل وتركيب وإعادة تأهيل وتشغيل مرجل بخاري 12 طنا بخاريا/سا بهدف استمرار العملية الإنتاجية في شركة “الدبس”.

كما شملت المصادقة على العقد المتعلق بتأمين مواد لزوم العمليات الجراحية في الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق وذلك بغية الاستمرار بتأمين مستلزمات عمل القطاع العام الصحي بما يمكنه من مواصلة تقديم الخدمات الصحية والطبية.

وشملت أيضاً المصادقة على العقد المتعلق بتأمين سيرومات محلول معد للحقن لزوم القطاع العام الصحي بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبغية تأمين احتياجات وزارات (الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة) من المادة المذكورة.

وتمت المصادقة على توريد 150 محولة توزيع 20/0.4 ك.ف باستطاعة 400 ك.ف.ا مع القطع التبديلية وذلك للحاجة الماسة لهذه المواد لتلبية الطلب المتزايد للشركات العامة للكهرباء في المحافظات لمواجهة الأحمال الزائدة والتخفيف عن مراكز التحويل القائمة.

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