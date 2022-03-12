شاهد..خطوة واشنطن الخطيرة في اوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

رغم الحرب الضارية في اوكرانيا الا ان دولا اوروبية لا تزال بصدد الاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب، وهو ما كان جليا في اعلان قصر الاليزيه عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

الرئيس بوتين ندد خلال الاتصال بما وصفه بالخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن بوتين أطلع ماكرون وشولتس على حقيقة الوضع، مضيفا أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان استمرار واشنطن ضخ الاسلحة المنظم الى اوكرانيا من عدد من الدول خطوة خطيرة، وتجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة.

وقال ريابكوف أن موسكو حذرت من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا، وان واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، مضيفا أن موسكو وواشنطن غير منخرطتين في عمليات تفاوض بشأن أوكرانيا.وأضاف ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها موسكو الى واشنطن وحلف الناتو، قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد سارية، لأن الوضع تغير الآن تماما.

وبسبب العقوبات الغربية على موسكو، حذرت وكالة الفضاء الروسية من سقوط محطة الفضاء الدولية. وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية 'دمتري روغوزين' إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤدي إلى اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية.

الرئيس الأوكراني من جهته قال إن بإمكان الكيان الاسرائيلي إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، واضاف انه اقترح على رئيس وزراء الكيان إمكان عقد المحادثات مع الروس في القدس المحتلة، وقال من جانب اخر انه لا يرى إجماعا لضم أوكرانيا للناتو ودعا من يعارض إغلاق الأجواء الأوكرانية الى أن يتحمل النتائج.

في المواقف ايضا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب في خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران فوق اوكرانيا.