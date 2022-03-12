رئيسي: يجب التصدي لمافيا التهريب والمخدرات ومافيا الواردات العشوائية

العالم - ايران

وقدم الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، اليوم السبت ، خلال زيارته وزارة الامن ولقائه وزير الامن ومدراء ومنتسبي هذه الوزارة بمناسبة أسبوع إحياء ذكرى الجنود المجهولين لوزارة الامن ، تهانية بألاعياد الشعبانية مشيدا بالجهود التي يبذلها منتسبي وزارة الامن.

واكد رئيسي أن ثقافتنا هي ثقافة الشهيد قاسم سليماني وشعار "اننا قادرون" مشددا على ان التفكير الثوري ، والعمل الثوري ، وعدم التأثر بالسياسيين ، ومتابعة الأمور بحزم واستكمالها هي خصائص منتسبي وزارة الامن.

وشرح الرئيس الايراني في هذا الاجتماع الواجبات والمهام الجادة لوزارة الامن وأشار إلى أن أهم مهمة لوزارة الامن هي الحفاظ على النظام وراسمال الثورة الإسلامية وحمايتها. واليوم يهدد الأعداء كل راسمال البلاد وطاقاتها في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ومقومات قوة الشعب المتمثلة بـ " الإيمان وثقة الشعب".

من الضروري معرفة أبعاد المواجهة مع العدو

واوضح رئيسي انه يجب أن نعرف أبعاد المواجهة مع العدو وأن نتخذ خطوات راسخة في هذا الاتجاه" وقال ان وزارة الامن لديها انجازات لا مثيل لها في سجلها مثل التصدي للزمر المناوئة ورصد الجواسيس واعتقالهم ومنعهم من التسلل وحماية النظام ، لكننا اليوم بحاجة لتغيير واعادة النظر في حركة وزارة الامن .

وقال رئيسي إنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز العمل القيم ومعالجة اوجه القصور ، وأضاف: "اليوم ، أفضل من يستطيع تقييم سجل وزارة الامن هم منتسبي هذه الوزارة من الرواد إلى الشباب والعاملين في هذه الوزارة . "