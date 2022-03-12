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شاهد.. سبب وتداعيات مجزرة بن سلمان بحق اهل القطيف؟

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قال المعارض السعودي علي الأحمد إن 42 متظاهرا وناشطا من القطيف والعوامية شملتهم الاعدامات في السعودية ضمن 81 شخصا تم اعدامهم.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح الأحمد في حديث خاص لقناة العالم الإخبارية، ان تهم المواطنيين في الاعدمات الـ81 بالسعودية، الإنتماء الى تنظيم داعش، وتهم اليمنيون مساعدة انصار الله في تحديد اهداف داخل السعودية.

واضاف أن عملية الاعدامات داخل السعودية هي اكبر عملية اعدامات تتم في يوم واحد منذ عام 1970.

واضح الأحمدي، أن المحاكم في السعودية لا ترقى الى مستوى المحاكم الدولية والاقلیمیة، لانها محاكم سياسية بإمتياز والقرارات تصدر قبل محاكمة الناس بشكل صوري، مؤكدا ان اعدام 81 شخص في يوم واحد لايتم الا بأمر من محمد بن سلمان.

واكد الاحمد ان توقيت هذه الاعدامات متعمد من اجل تحقيق اهداف سياسية داخل وخارج السعودية يسعى بن سلمان في تحقيقها.

هذا وقد أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما متعلقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبير السلطات السعودية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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