هل طلب بينيت من الرئيس الاوكراني "الاستسلام لروسيا"؟

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن مسؤولا أوكرانيا رفيعا اتّهم رئيس الوزراء نافتالي بينيت بالتصرّف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

وبحسب صحيفة “هآرتس” اليسارية، قال المسؤول الذي لم تُكشف هويته إن بينيت حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف على “القبول بموقف روسيا” والاستسلام.

لكن مسؤولا رفيعا في مكتب بينيت أكد في بيان أرسله إلى فرانس برس السبت أن “هذا التقرير لا يفتقر إلى الدقة فحسب، بل إنه كاذب بشكل واضح”.

وأضاف “لم ينصح رئيس الوزراء بينيت إطلاقا الرئيس زيلينسكي بقبول عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين — نظرا إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم يُطرح في الأساس على إسرائيل ليكون بإمكاننا القيام بذلك”.

وشدد على أن “بينيت لم يقل لزيلنسكي إطلاقا كيف عليه أن يتصرّف ولا نية لديه للقيام بذلك”.

ومنذ بدأت العملية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تجنّب بينيت إدانة العملية الروسية، فيما شدد على علاقات الإحتلال القوية مع كل من موسكو وكييف.

يذكر أنه اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة القدس المحتلة كموقع محتمل للتفاوض بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب.