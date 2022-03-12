السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هل طلب بينيت من الرئيس الاوكراني "الاستسلام لروسيا"؟

هل طلب بينيت من الرئيس الاوكراني
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفى الإحتلال الإسرائيلي التقارير التي أفادت بأنه حضّ كييف على القبول بشروط اقترحتها موسكو في إطار الوساطة التي يقوم بها الكيان لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن مسؤولا أوكرانيا رفيعا اتّهم رئيس الوزراء نافتالي بينيت بالتصرّف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

وبحسب صحيفة “هآرتس” اليسارية، قال المسؤول الذي لم تُكشف هويته إن بينيت حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف على “القبول بموقف روسيا” والاستسلام.

لكن مسؤولا رفيعا في مكتب بينيت أكد في بيان أرسله إلى فرانس برس السبت أن “هذا التقرير لا يفتقر إلى الدقة فحسب، بل إنه كاذب بشكل واضح”.

وأضاف “لم ينصح رئيس الوزراء بينيت إطلاقا الرئيس زيلينسكي بقبول عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين — نظرا إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم يُطرح في الأساس على إسرائيل ليكون بإمكاننا القيام بذلك”.

وشدد على أن “بينيت لم يقل لزيلنسكي إطلاقا كيف عليه أن يتصرّف ولا نية لديه للقيام بذلك”.

ومنذ بدأت العملية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تجنّب بينيت إدانة العملية الروسية، فيما شدد على علاقات الإحتلال القوية مع كل من موسكو وكييف.

يذكر أنه اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة القدس المحتلة كموقع محتمل للتفاوض بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب.

روابط ذات صلة

بوتين يدعو ماكرون وشولتز للتأثير على سلطات كييف

بالفيديو.. القوات الروسية تسيطر على مطار أوكراني بعملية إنزال

الخارجية الروسية تحذر قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم

عبداللهيان يبحث ونظيره القطري التطورات الاقليمية ومستجدات المفاوضات النووية

دعوة جديدة في الجزائر لإقامة تحالفات بين الأحزاب الفاعلة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. السعودية تعدم العشرات في ظل انشغال دولي واتفاق بين الصدر والمالكي

مقتل5 أشخاص في كينيا بهجوم تبنته حركة الشباب الصومالية

60 قتيلًا على الأقل في حادث قطار بالكونغو الديمقراطية