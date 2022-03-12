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وزير الخارجية القطري يشدد على اهمية الجهود التي تبذلها ايران وباقي الاطراف للتوصل الى اتفاق في محادثات فيينا

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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