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الخزعلي: آل سعود يقدمون اليوم على اعدام العشرات بطريقة همجية ووحشية لأسباب اغلبها طائفية مقيتة واخرى تتعلق بحرية التعبير عن الرأي

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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