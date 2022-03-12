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مصادر فلسطينية: الخطوط الجوية المغربية تُصدر إعلانات عن رحلات سياحية مباشرة من المغرب إلى الكيان الإسرائيلي

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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