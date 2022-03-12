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متحدث الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: موضوع العودة للمفاوضات بحاجة الى مقدمات وبعض الوفود تريد استشارة عواصمها

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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