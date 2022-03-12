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إصابات بمواجهات في كفر قدوم والشبان يكمنون لجنود الاحتلال

إصابات بمواجهات في كفر قدوم والشبان يكمنون لجنود الاحتلال
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات بين أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق مسيرة شعبية مناهضة للاستيطان في القرية، عصر اليوم السبت.

العالم - فلسطين

وانطلقت المسيرة من وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق، واندلعت على إثرها المواجهات، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأظهرت مقاطع مرئية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ الشبان كمينا لجنود الاحتلال في جبال القرية حيث رشقوها بالحجارة، ما أدى إلى تراجعهم.

ومنذ مطلع يوليو/تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

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إصابات بمواجهات في كفر قدوم والشبان يكمنون لجنود الاحتلال

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