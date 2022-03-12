شاهد..مساعي الدول الاورويبة لعرقلة محادثات فيينا

العالم - خاص بالعالم

فالأطراف الأوروبية المشاركة في المحادثات أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنت رفضها للمطالب الروسية بضمانات تجارتها مع إيران زاعمة أن هذه المطالب تهدد بانهيار ما وصفته باتفاق نووي شبه مكتمل.

الدول الثلاث اوضحت في بيان أنه يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة داعية إلى إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة على وجه السرعة.

موقف الدول الثلاث يأتي متماشيا مع الموقف الأمريكي الذي رفض مطالب روسيا بضمانات شاملة بعدم تأثر التجارة الروسية مع إيران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

مسؤولون إيرانيون كانوا قد تحدثوا عن تقدم واشنطن بطلبات جديدة وتسببها بتعقيد المحادثات فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن التوصل لاتفاق محتمل لإحياء الاتفاق النووي أصبح وشيكا ولكنه قال إن القرارات يجب اتخاذها في أماكن مثل طهران وموسكو.

ورغم تعقيدات محادثات فيينا مازالت إيران تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان المنظمة تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية، مشيرا إلى أن المؤثرات السياسية لا يمكن أن تخرج علاقة المنظمة من إطار قواعد وأنظمة الوكالة.

اسلامي أشار إلى ان الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي لطهران، كانت في مسار التفاعل المتبادل، مؤكدا ان بلاده لن نسمح للعدو بإلصاق التهم لإيران بالشيطنة متأثرا بالكيان الصهيوني.

في الأثناء مازالت إيران تواصل تصدير نفطها إلى أنحاء العالم رغم محاولات الولايات المتحدة عرقلة عملية التصدير ومصادرة ناقلات النفط هذا ما أكده وزير النفط الإيراني جواد أوجي، مشيرا إلى أن محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة لإيران لم تحل دون تصدير طهران نفطها وقال إن الأعداء.