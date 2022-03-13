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بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن استهداف مركزين للموساد في اربيل

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عشرات الصواريخ والقذائف أصابت أهدافا في أربيل بكردستان العراق وسمع دوي انفجارات مروعة.

العالم-العراق

وأفاد موقع "صابرين نيوز" ان عشرات الانفجارات هزت مدينة أربيل في كردستان العراق.

وكتب الموقع: انطلقت صفارات الانذار قرب قاعدة الحرير ومطار أربيل ومجمع صلاح الدين.

وأورد "صابرين نيوز" : إنه وفق تقارير أولية ، أصاب 12 صاروخا قاعدة عسكرية في أربيل.

كما أفاد "صابرين نيوز" أن عددا كبيرا من الطائرات العسكرية الأميركية حلقت في سماء أربيل فيما توقفت النشاطات الجوية المدنية في المنطقة.

وكتبت وسائل الإعلام: "إن مستقبلات adsb الخاصة بالملاحة الجوية في أربيل قد توقفت عن العمل".

وقالت مصادر مطلعة لصابرين نيوز: اندلع حريق في قاعدة عسكرية قرب مطار أربيل كما تم إطلاق صافرات الانذار في القنصلية الاميركية في اربيل.

واوضح التقرير: ان 14 قذيفة من عيار 122 ملم سقطت على قاعدة عسكرية قرب مطار اربيل كما تم استهداف مواقع المحتلين بصواريخ غراد.

وفي ذات السياق أفادت وسائل إعلام عراقية بإغلاق أبواب السفارة الأميركية في بغداد وإعلان الاستعداد الكامل في القواعد العسكرية الاميركية بالعراق.

وأفادت الأنباء أن قوات الأمن الكردستانية العراقية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مطار أربيل وقاعدة الحرير ومجمع صلاح الدين ووضعت في حالة تأهب قصوى.

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