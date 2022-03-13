واشنطن: لا خسائر جراء اطلاق الصواريخ على منشآتنا في كردستان العراق

العالم-العراق

وأورد عن وزارة الخارجية الأميركية صحفيون قولهم مساء السبت ردا على الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية فى أربيل بالعراق "لم تقع أية أضرار أو خسائر فى الأرواح فى أي من المنشآت الأميركية".

واضافت: وضع هذا الحادث قيد التحقيق حاليا من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونحيلكم إليهما للتعليق وندين هذا الهجوم واستعراض العنف.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن صواريخ أصابت قاعدة عسكرية أميركية في أربيل.

وأضافت قناة صابرين الإخبارية التابعة لفصائل المقاومة العراقية أن انفجارات عديدة هزت مدينة أربيل وأصابت عدة صواريخ قاعدة عسكرية أميركية.

وبحسب "صابرين نيوز"، أصاب 14 صاروخا قاعدة أميركية قرب مطار أربيل.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار.

وقال المصدر إن قذائف من نوع 122 ملم استهدفت قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل.