قیادي بالجهاد: لا نراهن على الفريق الذي يقود السلطة والمقاومة تتنامى

العالم - فلسطين

وشدد القططي على أن الشعب الفلسطيني متمسك في أرضه ولن يتنازل عن حقة وهو في حالة ابداع متجددة في مقاومة الاحتلال.

وقال القططي: "إن الاحتلال أصبح يفكر ألف مرة في الدخول لأي منطقة بالضفة الغربية وهذا يؤكد أن هناك حالة تنامي للمقاومة".

وأكد ان المقاومة المسلحة هي الأساس في موجهة الاحتلال، مشيرًا إلى، أن حركة الجهاد الإسلامي تدعو دوماً إلى تصعيد حالة الاشتباك كون هذا يشكل حالة ردع لقوات الاحتلال التي تمارس الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

وأضاف القططي: "الشعب الفلسطيني لا يبخل بدمه من أجل النضال والمقاومة ضد الاحتلال"، موضحاً ان الحالة الطبيعية والأصل في مواجهة الاحتلال هي المقاومة والتي مازالت في حالة اشتباك دائم مع العدو".

وتابع: "العمليات الفردية التي ينفذها الشباب الفلسطيني ليست خاضعة للحسابات "الإسرائيلية" وإحباطها أمر صعب".

وأشار القططي إلى، أن الاحتلال قام على العنف والعدوان وإدامة الحرب وهذه حالة تعتبر جزء من العقيدة الصهيونية.

ولفت إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مع مشروع التحرير أكثر من منظمة التحرير كجسم كون مسارها انحرف عن تحرير فلسطين.