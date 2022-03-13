أول تعليق للصدر بعد قصف عدة مواقع في أربيل

العالم- العراق

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "إربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع".

وأضاف "وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"، مشدداً بالقول "لن تركع أربيل الا للاعتدال والسيادة والاستقلال".

وكانت محافظة اربيل تعرضت اليوم الاحد، لقصف صاروخي استهدف مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة، قرب المطار وقرب القنصلية الاميركية، وفق ما افادت وسائل اعلام عراقية.

وأفادت السلطات في منطقة كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا، فيما أصدرت خلية الاعلام الامني في البلاد بيانا قالت فيه إن الهجوم طال عدة مواقع وان منفذيه سينالون جزاءهم العادل، وأضاف أن القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

وأضاف البيان أن هذه الاعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران. كما نقلت وكالة رويترز للانباء عن مسؤول أميركي قوله إن الهجمات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الاميركية.