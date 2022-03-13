الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق للصدر بعد قصف عدة مواقع في أربيل

أول تعليق للصدر بعد قصف عدة مواقع في أربيل
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاحد، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل.

العالم- العراق

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "إربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع".

وأضاف "وكأن الكرد ليسوا عراقيين بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"، مشدداً بالقول "لن تركع أربيل الا للاعتدال والسيادة والاستقلال".

وكانت محافظة اربيل تعرضت اليوم الاحد، لقصف صاروخي استهدف مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة، قرب المطار وقرب القنصلية الاميركية، وفق ما افادت وسائل اعلام عراقية.

وأفادت السلطات في منطقة كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا، فيما أصدرت خلية الاعلام الامني في البلاد بيانا قالت فيه إن الهجوم طال عدة مواقع وان منفذيه سينالون جزاءهم العادل، وأضاف أن القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

وأضاف البيان أن هذه الاعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران. كما نقلت وكالة رويترز للانباء عن مسؤول أميركي قوله إن الهجمات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الاميركية.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن استهداف مركزين للموساد في اربيل

بالفيديو...قصف صاروخي يستهدف أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما الفرق بین الطفل المناضل والارهابي من منظار الغرب ؟

شاهد بالفيديو.. ايران أشجع من أن تخبئ مسؤوليتها عن العمليات العسكرية

إصابة مواطنين اثنين بانفجار لغم مخلفات العدوان في الحديدة

شاهد.. معرض طهران للسيارات الكلاسيكية يجذب عشاق السيارات في البلاد

مسرور بارزاني يدين القصف الصاروخي على محافظة أربيل

شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات الهجوم على أربيل