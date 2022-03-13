الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ18.. لحظة بلحظة

تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ18.. لحظة بلحظة
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا يوم السبت مروحية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار.

العالم - روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)".

وأضاف: "ضربت قواتنا الجوية والطائرات بدون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".

وتابع: "إجمالي العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة، هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على بلدات نوفواندريفاكا وكيريلوفكا، كما وصلت إلى خط نوفومايورسكو - بافلوفكا - نيكولسكو - فلاديميروفا – بلاغوديت، حيث تقدمت اليوم لمسافة 12 كيلومترا".

وأوضح أن "قوات لوغانسك الشعبية سيطرت على بلدات فوغوريا ويوث، وعلى جنوب ووسط بلدة بوباسنايا، فيما واصلت وحدات أخرى التقدم باتجاه ضواحي مدينة سيفرودونيتسك".

07:01 صحيفة ألمانية: أمين عام حلف الأطلسي يقول إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية

01:22 وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باعتزام روسيا السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

01:14 رئيس أوكرانيا يقول إنه تحدث مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لبحث محادثات السلام

00:51 مسؤولة أوكرانية: إجلاء نحو 13 ألف أوكراني من عدة مدن اليوم

00:48 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن أوكرانيا أبلغتها اليوم السبت أن روسيا تعتزم السيطرة على نحو كامل ودائم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهو ما نفته روسيا في وقت لاحق

00:18 صور أقمار صناعية تظهر حرائق ودمارا واسعا في المباني السكنية في ماريوبول

00:16 رئيس الوزراء: فرنسا توافق على منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا

روابط ذات صلة

الطاقة الذرية: روسيا تنفي نيتها "السيطرة الدائمة" على محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية

بايدن يرصد مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما الفرق بین الطفل المناضل والارهابي من منظار الغرب ؟

شاهد بالفيديو.. ايران أشجع من أن تخبئ مسؤوليتها عن العمليات العسكرية

إصابة مواطنين اثنين بانفجار لغم مخلفات العدوان في الحديدة

شاهد.. معرض طهران للسيارات الكلاسيكية يجذب عشاق السيارات في البلاد

مسرور بارزاني يدين القصف الصاروخي على محافظة أربيل

شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات الهجوم على أربيل