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مسرور بارزاني يدين القصف الصاروخي على محافظة أربيل

مسرور بارزاني يدين القصف الصاروخي على محافظة أربيل
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، الاحد، القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مواقع في محافظة أربيل، شمالي البلاد.

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل، وأحث الأهالي على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية".

وأضاف "أربيل لن تنحني أمام الجبناء".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الاميركية في أربيل، استهدف بعض منها مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة.

وأفادت السلطات في منطقة كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا، فيما أصدرت خلية الاعلام الامني في البلاد بيانا قالت فيه إن الهجوم طال عدة مواقع وان منفذيه سينالون جزاءهم العادل، وأضاف أن القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة كردستان العراق.

من جهتها أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في كردستان العراق، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

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