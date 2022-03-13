شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات الهجوم على أربيل

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وأضاف مراسل العالم أنه لم يتأكد بعد نوعية هذه الصواريخ التي استهدفت أربيل وحسب مصادر كردية في المدينة فإن الصواريخ هي صواريخ باليستية اصابت تلك الأهداف مؤكداً على أنه لم تتبنى اي جهة داخلية او خارجية مسؤولية هذا الهجوم الصاروخي.

وتابع مراسل العالم أن جهات عدة مثل اقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية تحاول توجيه الإتهام الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين لم تصدر ايران اي بيان بهذا الخصوص والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت دائما الى جانب الأكراد في كافة المراحل كفترة حكم النظام البعثي البائد وصولاً الى فترة تنظيم داعش التي وقفت فيها ايران الى جانب الكرد لصد هجمات تنظيم داعش ناهيك عن تقديم دعم اقتصادي وسياسي وامنياً بالرغم من انطلاق عمليات تستهدف امن الجمهورية الإسلامية من اراضي اقليم كردستان.

أكد مراسل العالم على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانيىة تتبنى اي هجوم تنفذه بشكل واضح كما حصل في عملية استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق عام2020 عقب استشهاد قادة النصر وأن استهداف البعثات الدبلوماسية هو عمل مدان من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أن جهات عراقية مقاومة التي تعتبر قواعد الجيش الأمريكي في العراق قواعد إحتلال لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأردف مراسل العالم بالقول أن سيناريوهات عدة وراء هذه العملية منها محاولة لخلط الأوراق في ظل التطورات التي يشهدها العراق من حراك سياسي لتشكيل حكومة عراقية والجميع يتطلع الى تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن وايران تدعم هذا المشروع وتدعم العملية السياسية في العراق.

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