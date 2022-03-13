الحرب في اوكرانيا والتحذير من إطالة أمدها

العالم - مع الحدث

هل يتحمل الاوروبيون مفاعيل الانخراط في حرب طويلة كما خيضت ضد الاتحاد السوفيتي؟

ماذا يعني تأكيد موسكو ان الصراع بالنسبة لها وجودي ومستعدة لتحمل الكلفة؟

لماذا حذرت روسيا اميركا من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي غالب قنديل و من المركز الثقافي الروسي العربي د.مسلم شعيتو، والمتخصص في العلاقات الدولية د.مكرم خولي مخول.