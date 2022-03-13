صالح: استهداف أربيل توقيته مريب مع بوادر الانفراج السياسي

العالم - العراق

وذكر صالح في تدوينة على منصة تويتر، ان "استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

واضاف" يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى،وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون".

يشار الى انه بعد منتصف ليل السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة، قرب المطار وقرب القنصلية الاميركية، وفق ما افادت وسائل اعلام عراقية.

وأفادت سلطات كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا وان القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.