تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في شمال غرب ايران

العالم - ايران

وأضاف رئيس دائرة الامن في اذربايجان الغربية مساء السبت في اجتماع مع الإعلاميين بالمحافظة، بان شبكة التجسس هذه كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية ، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة.

وتابع: إن البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية.

ووصف مكافحة الفساد والقمع والتمييز بأنها محور فعاليات وزارة الامن وقال، ان الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية أولوية قصوى بالنسبة لنا.

واشار رئيس دائرة الامن بمحافظة اذربايجان الغربية إلى دور وسائل الإعلام في إدارة الرأي العام وقال يجب ألا تسمح وسائل الإعلام للأجانب باستغلالها بادائهم الخالصة والشفافة .