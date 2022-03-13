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تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في شمال غرب ايران

تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في شمال غرب ايران
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس دائرة الأمن بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) بان قوات الامن الايرانية وجهت خلال الشهر الماضي ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة وفككت هذه العصابة واعتقلت عناصرها العميلة .

العالم - ايران

وأضاف رئيس دائرة الامن في اذربايجان الغربية مساء السبت في اجتماع مع الإعلاميين بالمحافظة، بان شبكة التجسس هذه كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية ، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة.

وتابع: إن البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية.

ووصف مكافحة الفساد والقمع والتمييز بأنها محور فعاليات وزارة الامن وقال، ان الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية أولوية قصوى بالنسبة لنا.

واشار رئيس دائرة الامن بمحافظة اذربايجان الغربية إلى دور وسائل الإعلام في إدارة الرأي العام وقال يجب ألا تسمح وسائل الإعلام للأجانب باستغلالها بادائهم الخالصة والشفافة .

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