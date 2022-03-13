الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجرفن بارزاني: استهداف أربيل بهذه الصورة سابقة خطيرة وستعقد الوضع

نيجرفن بارزاني: استهداف أربيل بهذه الصورة سابقة خطيرة وستعقد الوضع
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس منطق كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، مدينة أربيل.

العالم - العراق

وقال بارزاني في بيان ، إن الهجوم "لم يخلف أي أضرار بشرية" معبراً عن "تعاطفه مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب".

وأضاف إن "مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار، تستدعي من كل أطراف كردستان ومكوناتها التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل".

وبين أن "استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

وطالب بارزاني "الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم".

يشار الى انه بعد منتصف ليل السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة، قرب المطار وقرب القنصلية الاميركية، وفق ما افادت وسائل اعلام عراقية.

وأفادت سلطات كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا وان القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

وافاد مصدر مطلع لقناة العالم الاخبارية، ان الهجوم الصاروخي المشار اليه استهدف واصاب مراكز خفية للموساد الاسرائيلي ولم يستهدف المراكز التابعة لاميركا او لمنطقة كردستان.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

صالح: استهداف أربيل توقيته مريب مع بوادر الانفراج السياسي

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن استهداف مركزين للموساد في اربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الإمارات' تطمع في صيد السمك من الماء العكر بليبيا!

ابراهيم السيد: العدو الإسرائيلي هوالمنزعج من سلاح المقاومة

نيجرفن بارزاني: استهداف أربيل بهذه الصورة سابقة خطيرة وستعقد الوضع

تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في شمال غرب ايران

صالح: استهداف أربيل توقيته مريب مع بوادر الانفراج السياسي

الحلبوسي: الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعدٍّ على سيادة العراق