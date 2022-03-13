نيجرفن بارزاني: استهداف أربيل بهذه الصورة سابقة خطيرة وستعقد الوضع

العالم - العراق

وقال بارزاني في بيان ، إن الهجوم "لم يخلف أي أضرار بشرية" معبراً عن "تعاطفه مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب".

وأضاف إن "مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار، تستدعي من كل أطراف كردستان ومكوناتها التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل".

وبين أن "استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

وطالب بارزاني "الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم".

يشار الى انه بعد منتصف ليل السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر مركزين للموساد وعدة مواقع في المدينة، قرب المطار وقرب القنصلية الاميركية، وفق ما افادت وسائل اعلام عراقية.

وأفادت سلطات كردستان العراق أن القصف تم بإثني عشر صاروخا باليستيا وان القوات الامنية بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

وافاد مصدر مطلع لقناة العالم الاخبارية، ان الهجوم الصاروخي المشار اليه استهدف واصاب مراكز خفية للموساد الاسرائيلي ولم يستهدف المراكز التابعة لاميركا او لمنطقة كردستان.