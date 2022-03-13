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فنزويلا: مستعدون لإجراء حوار مع أوروبا ونطالب برفع العقوبات ضدنا

فنزويلا: مستعدون لإجراء حوار مع أوروبا ونطالب برفع العقوبات ضدنا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعربت فنزويلا، يوم السبت، عن استعدادها لإجراء حوارٍ مع أوروبا، مطالبةً برفع العقوبات المفروضة عليها خلال اجتماع اليوم في تركيا بين وزير خارجيتها، فيليكس بلاسنثيا، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

العالم - الأميركيتان

يأتي هذا الاجتماع بعد أيامٍ من الزيارة المفاجئة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى كراكاس التقى خلالها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي قال إنّ الحكومة الفنزويلية "قلقة للغاية من احتمال تمدد الصراع في أوكرانيا إلى مناطق أخرى من أوروبا والعالم"، مضيفاً أنّ حملة الكراهية في وسائل الإعلام والعقوبات ضد روسيا تهدف إلى ذلك.

وأكد بلاسنثيا مجدداً خلال لقائه بوريل "استعداد فنزويلا لبدء حوار سلمي"، وفق بيان صادر عن الخارجية الفنزويلية كرّر المطالبة برفع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كراكاس.

وجرى الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية "في جوٍ ودّي"، بحسب البيان.

وقال جوزيب بوريل عبر تويتر إنّ "الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار في المكسيك" بين السلطة والمعارضة الفنزويلية.

وأضاف بوريل أنّ "توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تشكل أساساً جيداً للانتخابات المستقبلية والإصلاحات الديمقراطية"، مؤكداً أنّ "الأحداث في أوكرانيا" كانت أيضاً في محور النقاشات، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ولم يعترف الاتحاد الأوروبي على غرار الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب مادورو عام 2018 في اقتراع قاطعته المعارضة. واعترفت عدّة دول في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً موقتاً.

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فنزويلا: مستعدون لإجراء حوار مع أوروبا ونطالب برفع العقوبات ضدنا