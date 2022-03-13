مفاجأة كبيرة تنتظر منتخب الجزائر في الكاميرون..رئيس الحكومة يقرر!

العالم - الجزائر

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الكاميروني، ذهابا في مدينة دوالا وإيابا على ملعب مصطفى تشاكر، يومي 25 و29 مارس.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة بالجزائر، عن تسيير 12 رحلة جوية لنقل المشجعين إلى مدينة دوالا لمؤازرة "الخضر" في مباراتهم أمام "الأسود غير المروضة"، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية ستضمن تسيير 10 رحلات، فيما ستسير شركة " طاسيلي إيرلاينز" التابعة لشركة الطاقة " سوناطراك" المملوكة للدولة، رحلتين.

ونوه ذات المصدر بأن 4 رحلات ستنطلق من مدينة الجزائر العاصمة، ورحلتين من وهران وبشار وقسنطينة وورقلة، على أن تتكفل شركة أسفار الجزائر بتسويق العرض بداية من يوم الأحد،وفي فترة لا تتعدى 15 مارس.

وتحدد ثمن العرض النهائي للتذكرة الواحدة، باحتساب كامل الأعباء بنحو 600 دولار بعدما كان العرض الأولى بدون أي هامش للربح يقدر بألف دولار، بفضل الدعم الذي قدمته عدة شركات حكومية.

من جانب أخر،وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، ببيع تذاكر الرحلات الجوية المخصصة لنقل مشجعي المنتخب الجزائري إلى الكاميرون بأسعار مدعمة، وتوفير كافة التسهيلات لهم.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة الجماهير، التي ترغب في مؤازرة المنتخب في مباراة الذهاب الفاصلة، والمؤهلة لكأس العالم بقطر، أمام نظيره الكاميروني، يوم ٢٥ مارس الجاري، بمدينة دوالا الكاميرونية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب "الخضر" يخوض، بدءا من ٢١ مارس الجاري، معسكرا تحضيريا مغلقا بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية قبل الذهاب إلى دوالا الكاميرونية.

ومن المقرر أن يكشف المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة المزدوجة بداية هذا الأسبوع.