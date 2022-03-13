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مصادر مطلعة : الهجوم الصاروخي على أربيل استهدف مراكز تجسس إسرائيلية

مصادر مطلعة : الهجوم الصاروخي على أربيل استهدف مراكز تجسس إسرائيلية
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر مقربة من قناة "العالم" أن العملية الصاروخية التي تمت الليلة الماضية في أربيل اظهرت بان هدف العملية لم يكن الاقليم ولا امريكا.

العالم - العراق

وبحسب هذه المصادر فان مثل هذه العمليات تاتي في الغالب ردا على الاجراءات وعمليات التجسس والاعمال التخريبية التي يقوم بها الكيان الصهيوني من داخل الاقليم .

واكدت المصادر ان العملية الصاروخية التي نفذت ليلة امس ادت الى مقتل عدد من ضباط الموساد وانه تم تدمير مقر الموساد الذي يقع على طريق مصيف صلاح الدين بشكل كامل عبر اصابته بدقة .

وقامت بعض وسائل الإعلام بتغطية عملية الليلة الماضية على أنها انتقام إيراني من الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سوريا واستشهاد جنديين إيرانيين. هذا في حين ان الاخبار الواردة الى قناة العالم تشير الى ان وعد الجمهورية الإسلامية بالانتقام من جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة في سوريا سينفذ في الزمان والمكان المناسبين.

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