الحرب الروسية ستنتهي خلال اسبوعين + فيديو

العالم - خاص بالعالم

ورفض د.مخول في حديث لقناة العالم المقارنة بين حرب استنزاف الاتحاد السوفيتي في افغانستان والعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا معتبراً ان هناك فرقاً كبيراً بين هذه الحالتين ابتداءاً من المشاركات العرقية والدينية والجوارية مروراً بالغاز الذي يمرر من روسيا عبر اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي والی المانيا.

وأشار الی تصريح مسؤول رسمي الماني حيث قال انه حتی لو رغبت المانيا بالاستغناء عن النفط الروسي، فإنها لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي.

وقال د.مخول ان مصادر اوروبية أكدت له ان أوروبا تتمنی ان تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن حتی لوكان ذلك بإطباق بوتين الحصار والسيطرة الكاملة علی اوكرانيا لأنهم يريديون ذلك.

وأشار المتخصص بالعلاقات الدولية الی مؤشر في الخطاب الاعلامي الغربي حيث ان التصريحات الامروأوروبية كلما تتحدث عن فرض عقوبات علی روسيا يشيرون في أخر كلامهم بالاحرف الصغيرة ان هذه العقوبات ستكون حتی نهاية 2022.

وتوقع د.مخول ان تنتهي العملية الروسية في اوكرانيا خلال اسبوعين، تنتهي الحرب العسكرية فيها خلال اسبوع باطباق روسيا الحصار علی كييف وتبدأ مرحلة المفاوضات في الاسبوع الثاني.