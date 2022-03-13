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العراق.. مدير مطار أربيل يؤكد أن حركة الطيران طبيعية

العراق.. مدير مطار أربيل يؤكد أن حركة الطيران طبيعية
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أن حرطة الطيران في المطار طبيعية.

العالم-العراق

وقال هوشيار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "اطمئن السواح وممن لديهم رحلات بأن جميع الرحلات طبيعية ومستمرة في مطار أربيل".

من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات بحكومة كردستان العراق أنو جوهر، أن "حركة الطيران في مطار أربيل الدولي طبيعية والمطار لم يصب بأي أذى نهائيا".

وقال جوهر، في بيان، أن "حركة الطيران في مطار أربيل الدولي طبيعية والمطار لم يصب بأي أذى نهائيا"، مؤكدا أنه "لم يتم استهداف المطار".

وأضاف، أن "الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة. "

من جهته، قال محافظ أربيل اوميد خوشناو ان الهدف من الهجوم الصاروخي على أربيل كان القنصلية الأميركية، لكن الهدف لم يُصب بأية أضرار، مؤكدا ان قوات الامن على اهبة الاستعداد.

وفيما ادان متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية هذا الهجوم، قدم المسؤولون في العراق والولايات المتحدة روايات مختلفة عن الأضرار.

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العراق.. مدير مطار أربيل يؤكد أن حركة الطيران طبيعية

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