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روسيا تقصف معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

روسيا تقصف معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قصف الجيش الروسي اليوم الأحد معسكرا غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب، وفقا لمصادر إعلامية أوكرانية وروسية، فيما لم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى هذا الهجوم في تقاريرها حتى الآن.

العالم - روسيا

وأفاد المراسل الحربي الروسي ألكسندر سلادكوف على قناته في تطبيق "تيليغرام" بأن الجيش الروسي شن غارات صاروخية على معسكر يافوروفسكي الواقع على بعد نحو 30 كلم عن مدينة لفوف قرب حدود بولندا، واصفا إياه "بؤرة لمدربي حلف الناتو".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق آثار القصف الروسي للمعسكر.

ويضم هذا المعسكر "المركز الدولي لحفظ السلام والأمن" الذي تقول روسيا إن مدربين عسكريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول البلطيق يعملون فيه على تدريب عناصر كتيبتي "أيدار" و"آزوف" القوميتين.

وأكد رئيس إدارة مقاطعة لفوف، ماكسيم كوزيتسكي، سقوط ثمانية صواريخ روسية على المعسكر، قائلا إن القصف خلف تسعة قتلى و57 جريحا في الموقع العسكري.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على حسابه في "تويتر" أن المعسكر المذكور يضم مدربين أجانب، مطالبا حلف الناتو مرة أخرى بإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

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