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شاهد ..انقسام في الشارع العراقي حول هجوم أربيل

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب قناة العالم في بغداد أن قوات وشخصيات سياسية عراقية نددت بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل ليلة أمس منها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

العالم - خاص العالم

وأضاف مدير مكتب العالم أن هناك انقسام في ردود الأفعال على مستوى الشخصيات السياسية والشارع العراقي حيث أن جمهور المقاومة واحزاب قريبة للمقاومة اتخذت جانب الصمت أمام هذا الهجوم وبعض جمهور المقاومة رحب بهذا الهجوم الذي استهدف مراكز للموساد الإسرائيلي في أربيل كونه هدف مشروع.

وفي وقت سابق ذكر أفاد مدير مكتب العالم باستهدف هجوم صاروخي عدة مواقع في مدينة أربيل شمالي العراق بعد منتصف الليل شمل مبنی قيد الانشاء للقنصلية الأمريكية ومحطة تلفزيون كردستان 24.

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد أنه لم يتم التأكد بعد من نوعية الصواريخ التي استخدمت في هذا الهجوم لکن مصادر كردية تحدثت عن ان الصواريخ هي صواريخ باليستية.

ولم تتبن أي جهة داخلية او خارجية مسؤولية هذا الهجوم الصاروخي حتی الان، في حين تحاول جهات في منطقة كردستان العراق والولايات المتحدة توجيه أصابع الإتهام الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اما الجمهورية الاسلامية فلم تصدر أي تعليق في هذا المجال، وهي التي اشتهرت بدعهما لأکراد العراق ابان حكم النظام البعثي البائد وصولاً الى هجوم تنظيم داعش الارهابي علی المدن العراقي لاسيما المناطق الکردية ثم تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والامني لکردستان العراق، علی الرغم من انطلاق عمليات تخريبية من اراضي کردستان، تستهدف امن الجمهورية الإسلامية.

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شاهد ..انقسام في الشارع العراقي حول هجوم أربيل

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