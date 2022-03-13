الصحة الإيرانية تسجل 118 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الاحد 13 آذار/مارس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و949 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل3 آلاف و330 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و123 الفا و93 شخصا.

وأضافت أن الفين و832 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و779 الفا و494 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و250 الفا و947 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.