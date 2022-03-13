الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة الاسلامية محذرا الكيان الصهيوني:

تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة

تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" بيانا، في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة واستهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل.

العالم - ايران

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

روابط ذات صلة

مصادر مطلعة : الهجوم الصاروخي على أربيل استهدف مراكز تجسس إسرائيلية

مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستطول الحرب الاوكرانية أم ستنتهي خلال اسبوعين؟

الكشف عن أول نفق هجومي للمقاومة الفلسطينية

المرتضى: الأسيران اللذان أعدمتهما السعودية كانا ضمن قائمة التفاوض المرفوعة للأمم المتحدة

المتحدث باسم النجباء: جرائم آل سعود خليط من الارهاب والتضليل.. النظام السعودي يمثل خطرا للعالم

حرس الثورة الاسلامية محذرا الكيان الصهيوني: تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة

الصحة الإيرانية تسجل 118 وفاة جديدة بكورونا