هل ستطول الحرب الاوكرانية أم ستنتهي خلال اسبوعين؟

العالم - ما رأيکم

ويری کتاب سياسيين ان هذا الخطاب، هو خطاب رغبوي ومحاولة دعائية من الولايات المتحدة والغرب لخلق انطباعات بأن روسيا تورطت في مأزق لن تستطيع الخروج منه وسيتحول الی مهلكة علی أمل ان يكون في ذلك ما يعادل المهلكة الغربية في أكثر من موقع تورطت فيه الولايات المتحدة بحروب غزو وتدخل وانتهت الی هزائم مبرمة.

ويؤكد کتاب سياسيين انه بعيداً عن خلق الانطباعات، فان الوقائع تشير الی غير ذلك، فأولاً حجم الترابط التاريخي بين سكان الفناء الروسي كبير جداً والحقيقة ان ما كشفته الحرب في اوكرانيا من التداخلات العرقية والاقوامية العابرة للحدود بين روسيا واوكرانيا وغيرها من دول الفناء الروسي كبير جداً والرهانات الغربية لاافق لها.

ويوضح كتاب سياسيين ان مسار الاحداث علی الارض، يشير الی ان الامور غيرذاهبة الی مواجهة تتحول لاستنزاف طويل الامد لروسيا فحجم القدرات الروسية هائل ولامجال للمقارنة بينه وبين من ظهر من قدرات مقابلة.

ويؤكد کتاب سياسيين ان البطئ الروسي في العملية العسكرية مقصود والرهان الغربي علی خسارة روسية في الحرب بسبب هذا البطئ في غيرمحله فروسيا تريد ان تنضج شروط تسوية سياسية تخرج بنتيجتها بحصيلة تناسب رؤيتها لكيفية ترتيب الفناء القاري الذي تتحرك فيه.

ويتوقع خبراء سياسيين ان تنتهي العملية الروسية في اوكرانيا خلال الاسبوعين القادمين.

ويرفض خبراء سياسيين المقارنة بين حرب استنزاف الاتحاد السوفيتي في افغانستان والعملية العسكرية في اوكرانيا معتبرين ان هناك فرقاً كبيراً بين هذه الحالتين ابتداءاً من المشاركات العرقية والدينية والجوارية مروراً بالغاز الذي يمرر من روسيا عبر اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي والی المانيا.

ويشير خبراء سياسيين الی تصريح مسؤول رسمي الماني حيث قال انه حتی لو رغبت المانيا بالاستغناء عن النفط الروسي، فإنها لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي.

ويقول خبراء سياسيين نقلاً عن مصادر اوروبية ان أوروبا تتمنی ان تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن حتی لوكان ذلك بإطباق بوتين الحصار والسيطرة الكاملة علی اوكرانيا لأنهم يريديون ذلك.

ويشير خبراء سياسيين الی مؤشر في الخطاب الاعلامي الغربي حيث ان التصريحات الامروأوروبية كلما تتحدث عن فرض عقوبات علی روسيا يشيرون في أخر كلامهم بالاحرف الصغيرة ان هذه العقوبات ستكون حتی نهاية 2022.

ويتوقع خبراء سياسيين ان تنتهي العملية الروسية في اوكرانيا خلال اسبوعين، تنتهي الحرب العسكرية فيها خلال اسبوع باطباق روسيا الحصار علی كييف وتبدأ مرحلة المفاوضات في الاسبوع الثاني.

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