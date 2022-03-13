الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غرافيك..

الهجوم الصاروخي لحرس الثورة الاسلامية على المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

العالم - فيديو غرافيك

روابط ذات صلة

تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة

مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل 

صالح: استهداف أربيل توقيته مريب مع بوادر الانفراج السياسي

ايران أشجع من أن تخبئ مسؤوليتها عن العمليات العسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. صواريخ حرس الثورة دمر مركزاً سرياً للكيان الصهيوني في أربيل

فيديو غرافيك.. الهجوم الصاروخي لحرس الثورة الاسلامية على المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني

وقفة تضامنية لفرع جامعة دمشق بالسويداء دعماً لروسيا

هل ستطول الحرب الاوكرانية أم ستنتهي خلال اسبوعين؟

الكشف عن أول نفق هجومي للمقاومة الفلسطينية

المرتضى: الأسيران اللذان أعدمتهما السعودية كانا ضمن قائمة التفاوض المرفوعة للأمم المتحدة