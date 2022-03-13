فيسبوك يسمح لدعوة قتل بوتين ويحذف منشورات التضامن مع المقاومة

خاص بالعالم

الأمر مناقض تماما في حالة اوكرانيا، فشركة فيسبوك أعلنت أنها ستسمح بالمنشورات التي تطالب بقتل الجنود الروس، وأكثر من ذلك تلك التي تدعو لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

طبعا الموضوع لا يتعلق بخطاب الكراهية بل بمصالح دول تعمل على اساسها شركة فيسبوك.

في مواقع التواصل علق النشطاء العرب على عنصرية فيسبوك.

نقرأ هنا تغريدة "لعباس الجمري" الذي كتب: الغرب الإرهابي: السيناتور ليندسي غراهام دعا أكثر من مرة لاغتيال بوتين. فيسبوك وانستغرام تعدلان خصوصيتهما وتسمحان لدعوات العنف ضد الجنود الروس، وللتحريض على اغتيال الرئيسين الروسي والبيلاروسي بوتين ولوكاشيكنو. وأميركا والاتحاد الأوروبي دعموا دعوات زينلنسكي في حشد مقاتلين مرتزقة.

"بسام صلايتة" بدوره غرد: فيسبوك الذي يغلق اي صفحة ويمنع اي منشور يوجه مجرد تحية الى المقاومة الفلسطينية، سيسمح بالتحريض على العنف ضد الروس والجنود الروس والدعوة لقتل بوتين.

اما "رامي ابو شاويش" فعلق: الفيس يقيد نشري لمدة ثمان واربعين ساعة لأني نشرت صورة للشهيدة دلال المغربي على الستوري. ولكنه يسمح بقتل بوتين شىء عادي.

من الرسوم الساخرة التي تداولها الناشطون حول عنصرية فيسبوك هذه الصورة. فيسبوك تسمح بما يضمن مصالحها ويؤمن مصالح الدول التي تقف وراءها.

لا يبدو ان العنصرية التي تظهرها الحرب الاوكرانية تتوقف على بعض الإعلاميين. فالعديد من السياسيين وقعوا في المحظور بعد تصريحات عنصرية ضد اللاجئين من دول غير اوروبية. آخر هؤلاء الامير وليام حفيد الملكة اليزابيث الثانية، الذي اعتبر ان الاوروبيين والبريطانيين لم يعتادوا مشاهدة صراعات في اوروبا بل في مناطق اخرى.

إنتقادات كثيرة وجهها ناشطون عرب للامير وليام بعد تصريحاته. "محمد سعيد" علق: وليام لاعلاقة له بالسياسة ولايفقه فيها شيئا لا داخليا ولا دوليا، هو ينسى حرب البوسنة والهرسك بعد تفكيك يوغسلافيا والمذابح التي جرت على المسلمين. هذه المجازر لم تكن في افريقيا سمو الأمير، هذه المجازر والحرب الطاحنة التي استمرت أكثر من ثلاث سنين كانت في قلب أوروبا.

"فيصل الدويسان" كان له تعليق ايضا: بعد تصريح الأمير وليام حول عدم اعتياد الأوروبيين رؤية الحرب إلا في آسيا وأفريقيا بات من المهم التفات العرب إلى أن الحرب على اليمن لن تحقق إلا آمال قوى الاستعمار. وأنه آن أوان وقفها والالتفات إلى حماية شعوبنا العربية والإسلامية من نتائج الحرب الروسية الاوكرانية.

اخيراً مع "روبي حازم" التي كتبت: الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا محدش علّمه تاريخ بلاده وانها قامت على سفك الدماء واحتلال الشعوب ونهب ثرواتهم؟ محدش قاله ان حروب بلاده على الأبرياء وصلت من الشرق للغرب وسَمّوها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس من المحيط الهادي للأطلنطي، من أمريكا لاستراليا؟

بينما العالم مشغول بالحرب الاوكرانية وتبعاتها على الدول، يمعن نظام ال خليفة في البحرين بقمع الحريات واعتقال كل من يعارضه. في المقابل يواصل البحرينيون نضالهم من اجل الحرية حيث اطلقوا حملة لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين في سجون النظام.

اطلقوا سجناء البحرين هاشتاغ ترندنغ على تويتر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين. في هذا السياق غرد "ابو العزم": لماذا تسكت المنظمات المنافقة الكاذبة التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان من المعتقلين المظلومين في سجون ال خليفة؟ ام ان تطبيع ال خليفة مع الصهاينة يمنحهم حصانة لاجرامهم؟

حساب "صَنْ اوف فِيْم" بدوره كتب. أسرانا خلف القضبان سيكسرون القيود يوماً. نحن على يقين.

اما "علي" فغرد: مهما حاولتم وفعلتم لن تنتصروا فإن سلاحنا هو الإباء والكرامة وسلاحكم هو الإنكار والتهميش سنرى من ينتصر.

قيل قديما، مات في القرية ساحر، فاستراحوا من أذاه.. خلّف الساحر جنّيًا، فاق في السحر أباه.

القول ينطبق على من يظن انه استراح من شيء يزعجه فيأتيه ما هو اكثر إزعاجا. هذه المقولة تصور حالة السعودية مع الوزراء اللبنانيين. فكلنا نذكر قضية وزير الاعلام السابق جورج قرداحي الذ ياستقال من منصبه بعد حملة شعواء شنتها السعودية ضده بعد دعوته لانهاء العدوان على اليمن. قبل يومين تم تعيين وزير اعلام جديد خلفا لقرداحي هو الوزير زياد مكاري الذي رشحه رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. مكاري يبدو انه سيزعح السلطات السعودية اكثر بكثير من سلفه قرداحي. بداية مع ما قاله مكاري بعد تعيينه.

معدل متابعة الناشطين السعوديين لتغريدات الوزير اللبناني الجديد فاق التوقعات. والسبب ليس حبا به بل لقراءة ما غرد به حول السعودية ليكتشفوا انه اكثر ايلاما من الوزير قرداحي.

لدينا هنا بعض من تغريدات الوزير مكاري السابقة. في هذه التغريدة علق على جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكتب: جريمة قتل جمال خاشقجي تستحق جائزة أغبى جريمة في تاريخ البشرية، و من دون منازع طبعًا.

التغريدة الثانية تحدث فيها مكاري عن استقالة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري بعد احتجازه في السعودية. مكاري كتب. جعجع: استقال الرئيس الحريري لأنّ حزب الله بات شبه حاكم في لبنان. لمعلوماتك الحريري استقال عندما طلب منه السعوديون ذلك ونقطة على السطر.

تغريدة اخرى نشر فيها مكاري صورة لشباب ايرانيين بعد الانتخابات الرئاسية عام الفين وسبعة عشر وعلق ساخرا من البروباغاندا السعودية ضد ايران. إرهابيات وإرهابيو إيران بحسب قمة الرياض يحتفلون حضارياً بالإنتخاب الديمقراطي لرئيسهم.

هذه التغريدات يبدو انها ستزعح السلطات السعودية كثيرا. لكن على مواقع التواصل تضامن واسع وتاييد لمواقف الوزير الجديد.

"سام" علق هنا: الله يعينك على المنصب، هل تعلم بأن السعوديين سوف يراجعون التغريدات التي قمت بها منذ أن اشتركت بالتويتر؟ نتمنى على الوزير فرنجية ان يتحضّر الى مواجهة جديدة.

"ابو حيدر عطوي" بدوره علق: السعودية اليوم أمام أمرين وكلاهما مُرّ. دعوة وزير الإعلام اللبناني الجديد للإعتذار والإستقالة أو السكوت عنه. إن دعته للإستقالة فهذا يعني أنها دولة ديكتاتورية بإمتياز ولا تحترم الرأي العام. وإن سكتت فهي دولة لا احترام فيها ولا عدل لما فعلته مع الوزير السابق.

نختم مع "هناء جمول" التي كتبت. بالتوفيق والف مبروك وتغريدتك رائعة وكلمة حق وإذا لغيتها وشطبتها انا بسحب كلامي وإعجابي.

ونحن بدورنا سننتظر ونرى ما السيناريو الذي سيحصل مع وزير الاعلام الجديد.