الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الغزو الروسي لاوكرانيا كشف الفكر النازي الجديد والكراهية الاوروبية

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص"، وفيها مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في مراكز ابحاث وصحف أمريكية، تحدثت عن العنصرية الاوروبية على خلفية الازمة الاوكرانية.

خاص بالعالم

وكتب استاذ علم الاجتماع في جامعة ميريلاند رشاون راي، في معهد بروكينغ الامريكي، قالا تحت عنوان "أظهر الغزو الروسي لاوكرانيا ان العنصرية لا حدود لها"، وقال: ان صور الاشخاص الذي يحاولون الفرار من المناطق المنكوبة بالمعارك وعبور الحدود الاوكرانية الى بلدان اخرى تسلط المزيد من الضوء على وصمة عار وخطر بقاء الانسان. اثببت هذه الرحلة انها تمثل تحدياص خاصاً للاشخاص السود الذين وجدوا انفسهم، حتى اثناء وضع الحياة والموت، يواجهون حواجز عنصرية تحول دون سلامتهم وحريتهم.

واضاف، صرحت اوكرانيا انها ستسمح اولاً للنساء والاطفال في القطارات والنقل خارج البلاد للفرار من الغزو الروسي. ومع ذلك، يبدو انهم يقصدون النساء والاطفال الاوكرانيين والاوروبيين. تظهر مقاطع الفيديو دفع السود خارج القطارات. حتى ان هناك تقارير عن حيوانات مسموح بها في القطارات قبل الافارقة.

يناقش برنامج "قلم رصاص هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت.. الكاتب والباحث السياسي رياض عيد

تابعوا المزيد من التفاصل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العنصرية.. وجه قبيح آخر من وجوه الحرب في أوكرانيا!

شاهد: العنصرية بالغرب...العملية العسكرية الروسية تكشف الحقيقة أكثر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الغزو الروسي لاوكرانيا كشف الفكر النازي الجديد والكراهية الاوروبية

أوكرانيا: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات

نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسير إياد عمر

مظاهرات بريف الحسكة ضد ميليشيا 'قسد'

البطش يدعو لتشكيل "جبهة المقاومة الوطنية"

وزارة المالية الروسية: الغرب جمد نصف الاحتياطيات المالية الروسية