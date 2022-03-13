الغزو الروسي لاوكرانيا كشف الفكر النازي الجديد والكراهية الاوروبية

خاص بالعالم

وكتب استاذ علم الاجتماع في جامعة ميريلاند رشاون راي، في معهد بروكينغ الامريكي، قالا تحت عنوان "أظهر الغزو الروسي لاوكرانيا ان العنصرية لا حدود لها"، وقال: ان صور الاشخاص الذي يحاولون الفرار من المناطق المنكوبة بالمعارك وعبور الحدود الاوكرانية الى بلدان اخرى تسلط المزيد من الضوء على وصمة عار وخطر بقاء الانسان. اثببت هذه الرحلة انها تمثل تحدياص خاصاً للاشخاص السود الذين وجدوا انفسهم، حتى اثناء وضع الحياة والموت، يواجهون حواجز عنصرية تحول دون سلامتهم وحريتهم.

واضاف، صرحت اوكرانيا انها ستسمح اولاً للنساء والاطفال في القطارات والنقل خارج البلاد للفرار من الغزو الروسي. ومع ذلك، يبدو انهم يقصدون النساء والاطفال الاوكرانيين والاوروبيين. تظهر مقاطع الفيديو دفع السود خارج القطارات. حتى ان هناك تقارير عن حيوانات مسموح بها في القطارات قبل الافارقة.

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