الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة المالية الروسية: الغرب جمد نصف الاحتياطيات المالية الروسية

وزارة المالية الروسية: الغرب جمد نصف الاحتياطيات المالية الروسية
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.

العالم ـ أوروبا

وقال سيلوانوف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: "هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزتنا. لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".

وأكد سيلوانوف أن روسيا لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية لكنها ستسددها بالروبل حتى تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا أمر "عادل تماما" في الظروف الحالية.

وأشار الوزير إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان، معربا عن اعتقاده بأن "شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا ليس بالحفاظ على التعاون الذي حققناه فحسب، بل وبتطويره في الظروف التي تغلق فيها الأسواق الغربية (أمامنا)".

وحذر سيلوانوف من أن العقوبات الغربية ضد روسيا سترتد على من يفرضها.

روابط ذات صلة

هل ستطول الحرب الاوكرانية أم ستنتهي خلال اسبوعين؟

شاهد.. باحث سياسي: أمريكا لا تملك ادوات غير العقوبات للرد على ما يحدث في أوكرانيا

شاهد.. هل تقع روسيا في وحل الاستنزاف في اوكرانيا

ريابكوف يتحدث عن قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة المالية الروسية: الغرب جمد نصف الاحتياطيات المالية الروسية

شاهد: ازدحام سوق الزهور شرق طهران مع اقتراب رأس السنة الشمسية

صحة العراق تحذر من التراخي بالإجراءات الوقائية والتعرض لموجات جديدة

المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو كيان الإحتلال

حماس: الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء

البرلمان الإيراني يطالب بضمانات حقيقية وقانونية للاتفاق النووي