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الاحتلال مرتعب من رد ايراني.. ويرفع حالة التأهب

الاحتلال مرتعب من رد ايراني.. ويرفع حالة التأهب
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، إن الكيان الاسرائيلي رفع مجدداً حالة التأهب على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، تحسباً لرد إيراني على استشهاد ضابطين إيرانيين في عدوان اسرائيلي استهدف سوريا الأسبوع الماضي.

العالم-الاحتلال

ومساء أمس استهدف حرس الثورة الاسلامية "مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية" في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام "صواريخ قوية ودقيقة".

وقال حرس الثورة في بيان، اليوم الأحد، إنّ "القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف"، مؤكداً أنّ أمن واستقرار البلاد هو "خط أحمر".

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أطلق أمس طائراته المقاتلة لحالة تأهب، تحسباً من إطلاق مسيرات إيرانية، لكنه أعاد المقاتلات إلى قواعدها.

في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، إن حالة التأهب على الحدود الشمالية (لفلسطين المحتلة) بدأت أمس، بعد تقديرات ومشاورات أمنية أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، بعد عودته من زيارته للبحرين، الجمعة.

وذكرت المراسلة العسكرية للإذاعة كرميلا منشيه، أن التأهب أعلن في منظومات الدفاع الجوية وسلاح الجو وأجهزة الاستخبارات المختلفة، تحسباً لرد إيراني على استشهاد ضابطين إيرانيين في عدوان إسرائيلي على سوريا الأسبوع الماضي.

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