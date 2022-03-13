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الصدر يغرد حول استهداف "مركز للمؤامرات" في أربيل

الصدر يغرد حول استهداف
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاحد، على الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، وتبناه حرس الثورة الاسلامية مؤكدا في بيان انه استهدف مركزا للمؤامرات الصهيونية في اربيل.

العالم - العراق

وقال الصدر في تدوينة على تويتر:

واليوم الاحد أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" بيانا، قالت فيه:

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

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