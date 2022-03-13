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طفل فلسطيني يحرز المركز الثالث ببطولة الشطرنج في هولندا

طفل فلسطيني يحرز المركز الثالث ببطولة الشطرنج في هولندا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

حقق طفل فلسطيني لاجئ من سورية، المركز الثالث، في بطولة لعبة الشطرنج على مستوى شمال هولندا.

العالم-فلسطين

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تصريح نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن "الطفل الفلسطيني بشر موسى، حقق المركز الثالث ببطولة لعبة الشطرنج شمال هولندا".

وأشارت إلى أن هذه "هي المرة الثانية التي يحقق فيها الطفل موسى مراكز متقدمة في البطولة"، مشيرة إلى أنه قد أحرز المركز الأول العام الفائت.

ولفت إلى أن عائلة الطفل قد هاجرت من مخيم "جرمانا" للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ووصلت هولندا منذ قرابة 3 أعوام.

وبحسب "مجموعة العمل"، فإن "العديد من النخب الفلسطينية السورية، ممن هاجروا جراء الحرب الدائرة في سورية، قد سجلوا نجاحات عديدة لهم في ميادين مختلفة، منذ وصولهم الدول الأوروبية".

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