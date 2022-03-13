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مظاهرات بريف الحسكة ضد ميليشيا 'قسد'

مظاهرات بريف الحسكة ضد ميليشيا 'قسد'
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المدنيين وحياتهم العامة التي ترتكبها ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية خرج اليوم أهالي قرية مخروم وعدد من القرى المحيطة بها في ريف الحسكة بمظاهرات تطالب برحيل هذه الميليشيا وتندد بممارساتها وسرقتها لممتلكاتهم بحجج وذرائع واهية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية أن "العشرات من أهالي قرية مخروم بريف الحسكة خرجوا في مظاهرة ضد الممارسات القمعية لمسلحي ميليشيا “قسد” رافعين لافتات ومرددين هتافات تدعو إلى طردهم من المنطقة" حسب "سانا".

وأشارت المصادر إلى أن أهالي قرى عين الحارة وعب الشوك والسرب انضموا إلى مظاهرة أهالي مخروم وقاموا بقطع طريق أبيض-الحسكة-الرقة بالإطارات المشتعلة والحجارة منددين بسرقة ميليشيا “قسد” للنفط السوري والأملاك واعتداءاتهم اليومية على المدنيين.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.

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