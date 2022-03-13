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"نادي الأسير": مصير الإضراب مرهون بالاستجابة لمطالب المعتقلين

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الأحد أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ماضون في استعدادهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من آذار/مارس الجاري، وإن مصيره مرهون بمستوى استجابة إدارة السجون لمطالبهم.

العالم-فلسطين

وأوضح "النادي"، في بيان صحفي، أن قرار الإضراب يأتي لتحقيق جملة من المطالب الحياتية، التي حاولت إدارة السجن المساس بها على مدار المدّة الماضية.

وأشار إلى أن تعليق المعتقلين خطواتهم النضالية قبل ثلاثة أيام، والتي استمرت 33 يوما، لا يعني انتهاء المواجهة ومعركتهم الراهنة، بل إن معركتهم انتقلت إلى الاستعداد للمواجهة المفتوحة (الإضراب المفتوح عن الطعام).

وعلّق الأسرى الفلسطينيون، الخميس الماضي، خطواتهم الاحتجاجية، التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4500، منهم نحو 500 معتقل إداريًّا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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