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التربية الفلسطينية: إطلاق مستوطن النار على "مدارس تقوع" جريمة بشعة

التربية الفلسطينية: إطلاق مستوطن النار على
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

استنكرت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، الأحد، إقدام المستوطنين على إطلاق الأعيرة النارية تجاه مدرستي بنات الخنساء والجرمق في بلدة تقوع بمديرية تربية بيت لحم.

العالم-فلسطين
وأشارت الوزارة في بيان اطلعت عليه معا: إلى أن "هذه العملية تمثل جريمة بشعة بحق مدارسنا وطلبتنا والكادر التعليمي؛ إذ تأتي في إطار الاستهداف المتواصل من قبل جيش الاحتلال وقطعان الاستعمار الاستيطاني، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات لن تثني عزيمة الأسرة

التربوية عن ديمومة مسيرة تعليم الطلبة، وضمان حقهم في التعليم الحر والآمن".

وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا؛ خاصة في ظل العنف والإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال وقطعان الاستعمار.

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