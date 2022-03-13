وزير خارجية قطر يزور موسكو اليوم

العالم- قطر

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري في بيان له على أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي تعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن زيارة آل ثاني إلى موسكو ستتضمن مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة حلها.

وأعرب المتحدث عن سعي الدوحة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لبلوغ حل سلمي للأزمة، مضيفا: وزير الخارجية القطري سيؤكد في موسكو أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة" وسيشدد على "ضرورة تضافر الجهود لحل الأزمة بشكل عاجل وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن زيارة آل ثاني إلى موسكو تأتي بعد اتصالات هاتفية أجراها مع لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بالإضافة إلى زياراته إلى عدد من المدن الأوروبية.

وأكدت الخارجية القطرية اليوم أن آل ثاني تحدث هاتفيا مع كوليبا لاستعراض آخر مستجدات الأزمة، وجدد خلال هذه الاتصال دعوة الدوحة لجميع أطراف النزاع إلى "ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد وزير الخارجية القطري خلال المكالمة على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى، مبديا حرص الدوحة على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي.