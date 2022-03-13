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أول رد فعل أمريكي على قصف ايراني لمركز صهيوني في أربيل

أول رد فعل أمريكي على قصف ايراني لمركز صهيوني في أربيل
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، استهداف حرس الثورة الاسلامية في ايران "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق.

العالم ـ الأميركيتان

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها: "لقد تبنت عناصر للنظام الإيراني المسؤولية عن هذا الهجوم ويجب أن تحاسب على هذا الانتهاك الصارخ للسيادة العراقية والهجمات الإرهابية على ممتلكات المدنيين الأبرياء"، على حد زعمها.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحرس استهدف أمس السبت المركز الستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وأكد البيان أن هذه العملية جاءت في أعقاب الأعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، فقد تم مساء أمس استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

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