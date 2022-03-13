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متكي: أميركا تريد تجزئة روسيا عبر الناتو

متكي: أميركا تريد تجزئة روسيا عبر الناتو
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإیراني الأسبق إن المخطط الذي يتابعه الأميركان بجدية، هو أن روسيا بلد كبير جدا ولابد من تقسيمه، وأن أحد السبل لذلك هو أن تكون حدودها تحت سيطرة الناتو.

العالم - إیران

وفي مؤتمر صحفي قال منوجهر متكي: لدينا ظروف جديدة في البلاد، وأول ميزاتها تتمثل بمجيء حكومة جديدة مع توجهات جديدة، مصرحا: كنا بحاجة إلى أن نتجاوز تجربة الثقة بأميركا طيلة ثماني سنوات.

وأضاف متكي: أن التغيير مشهود في التوجهات الاقتصادية الداخلية وفي السياسة الخارجية، والاعتماد على الاستقلالية والقدرات الذاتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الاقتصاد المقاوم، وهذه كلها من ميزات الحكومة الجديدة.

وأشار هذا الناشط السياسي الإیراني إلى محاولة حلف الناتو للتمدد والتغلغل في المنطقة، وقال: إن الناتو يسعى لبسط هيمنته في العالم، وهذا الأمر يتعارض مع مبادئنا حيث نفرض الهيمنة.

وأردف وزير الخارجية الإیراني الأسبق أن: الأميركان يخططون بشكل جاد لتقسيم روسيا لأنهم يرون أن هذا البلد كبير للغاية، و أن أحد سبل تحقيق ذلك هو أن تكون حدودها تحت سيطرة الناتو.

وأشاد متكي بموقف قائد الثورة والرئيس الإیراني ووزارة الخارجية تجاه الحرب في أوكرانيا، مبينا: إننا لا نرى مصلحة في الحرب، ومن جهة أخرى فإن نعتبر أن المخططات الأميركية تربك النظام العالمي.

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