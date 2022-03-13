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الشيخ عبدالرزاق يشيد بضرب الاحتلال في العراق

الشيخ عبدالرزاق يشيد بضرب الاحتلال في العراق
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق، في بيان، بـ"ضرب العدو الصهيوني في محافظة أربيل العراقية اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصواريخ العزة والنصر".

العالم-لبنان

وقال: ما قام به الحرس الثوري الاسلامي الإيراني قد أثلج قلوبنا وقلوب كل العرب والمسلمين، إنها ضربة اعتزاز لكل عالمنا العربي والإسلامي، ونحن نثمن قوة وشجاعة الحرس الثوري الاسلامي، ونعتبره المدافع الأول عن الأمة ومقدساتها وخصوصا في فلسطين.

ودعا عبدالرزاق الدولة العراقية والقوى السياسية في العراق واربيل الى اخراج العدو الصهيوني والامريكي من كل أراضي العراق الحبيبة.

وطالب قوى التطبيع مع العدو الى صحوة ضمير والتوقف عن مسلسل الخيانة والتآمر على الأمة، والاقتداء بالجمهورية الاسلامية في قوتها وصلابتها في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي بقوة واعتزاز.

ومساء أمس استهدف حرس الثورة الاسلامية "مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية" في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام "صواريخ قوية ودقيقة".

وقال حرس الثورة في بيان، اليوم الأحد، إنّ "القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف"، مؤكداً أنّ أمن واستقرار البلاد هو "خط أحمر".

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