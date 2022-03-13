الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إسلامي: منظمة الطاقة الإیرانية في طليعة مقاومة الاستكبار

إسلامي: منظمة الطاقة الإیرانية في طليعة مقاومة الاستكبار
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإیرانية "محمد إسلامي" إن إیران اليوم تقف في ساحة المقاومة ضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني، ومنظمة الطاقة النووية الإیرانية هي في طليعة هذا الصمود.

العالم - إیران

واكد "إسلامي" خلال تصريح له اليوم، أن منظمة الطاقة النووية الإیرانية تشكل أحد المعالم الحضارية للثورة الإسلامية؛ مبينا أن جبهة الاستكبار تسعى على الدوام للتضليل على المنجزات الحضارية النابعة من الدين الإسلامي المبين والتي تحققت في إیران الإسلامية، لينسبها زيفا إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح أن هذا المخطط يأتي في إطار نهج الهيمنة الاستكباري الذي أنشئ من اجل السيطرة بشتى الوسائل على كامل التكنولوجيا والعلوم في العالم.

ولفت إسلامي أيضا أن "قوى الهيمنة العالمية تدأب في إطار هذا المخطط البغيض على الحؤول دون انتفاع إیران وهي الدولة الوحيدة التي لا تخضع لها، من التقنيات الحديثة وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات العلمية".

وشدّد رئيس منظمة الطاقة النووية الإیرانية بالقول: إن الكوادر المخلصة لدى هذه المنظمة، بعلمائها الغيارى وطاقاتها الشبابية القوية، لديها إرادة حاسمة على مواصلة المسيرة وتطوير هذا الرصيد الوطني وتعزيز قدراته، دون أن تؤثر أي من التحديات أو المشاكل على هذه الإرادة الوطنية.

روابط ذات صلة

اجتماع مغلق للنواب مع "إسلامي" حول محادثات فيينا

بيان مشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية

إسلامي: يجب حل المشاكل بين إيران والوكالة الدولية وفق الإجراءات العادية

إيران: نستطيع إنتاج الوقود النووي وسنبدأ باستخدامه قريبا

الذرية الإيرانية: لن نرفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60 بالمائة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: فلينتظر الاحتلال، الكثير من الردود

اتفاقية تعاون للجنتين البارالمبيتين السورية والعراقية

الشيخ عبدالرزاق يشيد بضرب الاحتلال في العراق

روسيا تؤكد قصف مركز تدريب للأجانب في 'لفوف' الاوكرانية

إسلامي: منظمة الطاقة الإیرانية في طليعة مقاومة الاستكبار

إيران تستهدف إنتاج 1.5 مليون سيارة في السنة المقبلة