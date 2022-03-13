إسلامي: منظمة الطاقة الإیرانية في طليعة مقاومة الاستكبار

العالم - إیران

واكد "إسلامي" خلال تصريح له اليوم، أن منظمة الطاقة النووية الإیرانية تشكل أحد المعالم الحضارية للثورة الإسلامية؛ مبينا أن جبهة الاستكبار تسعى على الدوام للتضليل على المنجزات الحضارية النابعة من الدين الإسلامي المبين والتي تحققت في إیران الإسلامية، لينسبها زيفا إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح أن هذا المخطط يأتي في إطار نهج الهيمنة الاستكباري الذي أنشئ من اجل السيطرة بشتى الوسائل على كامل التكنولوجيا والعلوم في العالم.

ولفت إسلامي أيضا أن "قوى الهيمنة العالمية تدأب في إطار هذا المخطط البغيض على الحؤول دون انتفاع إیران وهي الدولة الوحيدة التي لا تخضع لها، من التقنيات الحديثة وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات العلمية".

وشدّد رئيس منظمة الطاقة النووية الإیرانية بالقول: إن الكوادر المخلصة لدى هذه المنظمة، بعلمائها الغيارى وطاقاتها الشبابية القوية، لديها إرادة حاسمة على مواصلة المسيرة وتطوير هذا الرصيد الوطني وتعزيز قدراته، دون أن تؤثر أي من التحديات أو المشاكل على هذه الإرادة الوطنية.